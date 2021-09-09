Таллахасси, США, 9 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Тропический шторм «Минди», сформировавшийся в Атлантическом океане», достиг берегов американского штата Флорида, сообщает газета The New York Times.

Ураган

Первым под действие стихии попал остров Сент-Винсент, расположенный в 100 километрах от столицы штата Таллахасси. Пока порывы ветра в зоне действия шторма достигают 24 метров в секунду. Ожидается, что «Минди» пройдет через север Флориды, а также затронет штаты Джорджия и Южная Каролина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post выяснила, что со стихийными бедствиями в США летом 2021 года столкнулся каждый третий житель страны. При этом за три летних месяца в Соединенных Штатах от ураганов, ливней и наводнений погибли не менее 388 человек.