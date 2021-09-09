Новосибирск, 9 сентября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершилась летняя оздоровительная кампания. В этом году на территории региона функционировали 1010 летних оздоровительных учреждений. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В летнем лагере

«Отдохнули и набрались сил к новому учебному году более 100 тысяч детей, в том числе 49 тыс. — из числа социально-незащищённых. На морских побережьях Российской Федерации отдохнуло 455 детей, в том числе в Крыму — 113 детей и 48 детей — Краснодарском крае», — уточняют в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора проверили более 500 оздоровительных учреждений. В том числе исследовано более трёх тысяч проб готовых блюд и пищевых продуктов и более 1500 проб питьевой воды; с объектов окружающей среды исследовано более трёх тысяч смывов на соответствие требованиям гигиенических нормативов.

«По выявленным в ходе проверок нарушениям возбуждено более 500 дел об административном правонарушении, вынесено 504 постановления о назначении административного штрафа», — рассказали в управлении.

В целом, летняя оздоровительная кампания в Новосибирской области прошла успешно, подчеркнули специалисты.