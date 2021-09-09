Пекин, 9 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет стоимость товаров у ворот завода, вырос на 9,5% в годовом исчислении в августе, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает 9 сентября агентство Синьхуа.

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Этот показатель вырос по сравнению с 9% увеличением в годовом исчислении, зарегистрированным в июле. Более быстрый рост индекса в прошлом месяце был обусловлен ростом цен на уголь, сталь и химикаты, сказал старший статистик бюро Дун Лицзюань.

В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая вырос на 0,7% в августе, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в июле. Свежие данные также показали, что индекс потребительских цен Китая, основной показатель инфляции, вырос на 0,8% в годовом исчислении в августе.