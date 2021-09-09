Москва, 9 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Мошенники придумали новый способ обмана граждан России через портал госуслуг — по новой схеме они рассылают уведомления об откреплении от поликлиники и предлагают пройти регистрацию заново. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В банке установили, что жертвам предлагают пройти повторную регистрацию, отправляя их на сайт-клон госуслуг. Там человеку предлагают заполнить анкету, выбрать поликлинику и оплатить пошлину в размере до двух тысяч рублей. В результате и данные, и деньги оказываются у мошенников.

«Если в «анкете» человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам Кузнецова, во избежание неприятностей сайт госуслуг необходимо проверить по адресу в браузере, а для проверки сообщения об откреплении от поликлиники лучше позвонить в неё.