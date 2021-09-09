Биробиджан, 9 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Возле посёлка Теплоозёрск Облученского района Еврейской автономии заметили амурского тигра. Животное уже растерзало несколько овец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

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Убивать амурского тигра можно только в крайнем случае, так как он занесён в Красную книгу. Поэтому жителям Теплоозёрска рекомендуют быть осторожными и правильно вести себя при встрече с хищником. Нельзя ходить по следам тигра, а при встрече с ним нужно быстро отойти подальше, не поворачиваясь к нему спиной.

«При встрече с тигром на дороге следует оставаться в машине и не пытаться приблизиться к дикой кошке», — пояснили также в администрации Облученского района.

Как сообщало ИА REGNUM, возле села Арсентьево в Хабаровском крае амурский тигр напал на мужчину. Ставший жертвой хищника человек работал на лесозаготовках. Житель Хабаровского края погиб, тигра убили.