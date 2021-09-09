Пекин, 9 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен Китая, основной показатель инфляции, вырос на 0,8% в годовом исчислении за август, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 9 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот показатель был ниже, чем рост на 1% в годовом исчислении, зафиксированный в июле. Более медленный рост был частично обусловлен снижением цен на продовольствие, которые опустились на 4,1% в годовом исчислении в прошлом месяце. В частности, цены на свинину, основное мясо в Китае, упали на 44,9% по сравнению с предыдущим годом.

Старший статистик бюро Дун Лицзюань сказал, что продолжающиеся усилия правительства привели к достаточному предложению на потребительском рынке и стабильным ценам в августе. По данным бюро, индекс цен производителей Китая, который измеряет затраты на товары у ворот завода, вырос на 9,5% в годовом исчислении в августе.