Пекин, 9 сентября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» остался лидером по кассовым сборам на материковой части Китая, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Kinopoisk.ru Райан Рейнольдс

Фильм, повествующий о банковском кассире, который обнаруживает, что на самом деле является второстепенным героем в видеоигре с открытым миром и решает стать героем своей собственной истории, заработал около 10,38 млн юаней ($1,61 млн) на 13-й день показа.

За ним последовал китайский боевик «Перекрестный огонь», который принес 6,33 млн юаней. Еще один научно-фантастический боевик «Война будущего» занял третье место, а его сборы за указанный день достигли 4,31 млн.