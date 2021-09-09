Тюмень, 9 сентября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В Тюмени третью неделю ищут в лесу Алексея Ч., который пропал 17 августа. Об этом сообщает портал 72.ru.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Грибы в лесу

Родственники полагают, что пропавший ушёл по грибы. Из леса Алексей Ч. успел написать племяннику и попросить о помощи, но тот не смог приехать по причине изоляции по болезни COVID-19. Автомобиль пропавшего найден в восьми километрах от Железного Перебора.

Пропавшего ищут волонтёры отряда «Белая Сова». Также в его поисках участвовали местные жители на квадроциклах и мотоциклах, был задействован квадрокоптер.

«До настоящего времени местонахождение установить не удалось. В пятницу запланированы дополнительные поисковые мероприятия. Полиция не откажется от помощи местных жителей», — сообщил о действиях со стороны правоохранителей руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.