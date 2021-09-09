Магадан, 9 сентября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Магадане на улице Болдырева, 6 днём 9 сентября загорелась пристройка жилого дома.

23.mchs.gov.ru На пожаре

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По сообщениям в местных СМИ и соцсетях, в этом здании ранее находился Росбанк. Причины пожара не известны, огнеборцы тушат пламя. Сильно горит и дымит обшивка.

Рядом с горящим зданием припаркованы автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей эвакуировали 8 сентября из-за пожара в квартире в девятиэтажном доме в Башкирии.