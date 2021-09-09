Сидней, Австралия, 9 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Австралии. Об этом 9 сентября сообщил телеканал 9News.

Uxfon.com Взрыв газа

ЧП произошло в ночь на 9 сентября в частном доме, расположенном в городе Маджи, который находится в 250 км на северо-запад от Сиднея в штате Новый Южный Уэльс. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Один из пострадавших, мужчина 45 лет, находится в критическом состоянии. Он был введён в искусственную кому и доставлен авиацией в больницу Сиднея. Вторым пострадавшим стала женщина, она доставлена в больницу Маджи с ожогами первой и второй степени.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование причин и обстоятельств, приведших к взрыву газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме России было выдвинуто предложение провести замену устаревших газовых плит на современные, с автоматической системой отключения газа.