Пермь, 9 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В Пермском крае с выборов в Законодательное собрание суд снял восемь кандидатов, сообщает издание «Коммерсантъ».

Minsvyaz.ru Выборы

Судебная инстанция поддержала требование избиркома об исключении кандидатов из списков трех партий и снятии с регистрации одномандатников. Причиной для такой меры стало выявленное препятствие для участия в выборах регионального и федерального уровней. Установлено, что кандидаты владеют иностранными финансовыми инструментами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае 17−19 сентября пройдут выборы в Госдуму, Заксобрание и ряд гордум.

Напомним, регистрация кандидатов и партий завершилась 13 августа. На выборы депутатов Законодательного собрания были зарегистрированы единые списки кандидатов десяти партий — всего 921 человек. По одномандатным избирательным округам на выборы депутатов зарегистрировано 143 человека. На один мандат претендовали 17 человек.