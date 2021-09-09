Рамалла , 9 сентября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Палестине за прошедшие сутки выявили 2645 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что около 90% новых случаев заражения связаны с распространением штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки на палестинской территории от осложнений COVID-19 умерли 14 человек.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в Палестине 67 пациентов получают лечение в палатах интенсивной терапии. Из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, минздрав Палестины заявил, что уже более 482 тыс. жителей страны прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции.