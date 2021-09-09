Сковородино, Амурская область, 9 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. На станции Сковородино в Амурской области произошёл сход двух вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе Забайкальской ЖД.

75.mchs.gov.ru Сошедший с рельсов грузовой поезд

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Соседние пути не повреждены упавшими вагонами. Движение поездов не прерывалось. Причины ЧП устанавливаются. Устраняет последствия аварии восстановительный поезд. Работы идут под королем штаба ОАО «РЖД».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа на станции Сковородино в Амурской области локомотив грузового поезда сбил трактор, стоящий на путях. Пострадавших нет, состав остался цел.