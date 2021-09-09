Пекин, 9 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Китайские органы общественной безопасности раскрыли 251 уголовное дело, связанное с незаконной добычей, транспортировкой и продажей песка вдоль реки Янцзы на общую сумму 123 млн юаней (около $19 млн), привлеченных за прошедший год, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Река Янцзы

На сегодняшний день в общей сложности 914 подозреваемых в совершении уголовных преступлений и 88 преступных группировок были раскрыты, а 275 судов, участвовавших в незаконной добыче и транспортировке песка, были конфискованы, сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

С момента запуска целевой кампании в этом году министерство координировало активизацию усилий местных органов государственной власти вдоль реки Янцзы по профилактике и борьбе с такими преступлениями, внимательно следя за процессом добычи, транспортировки и продажи песка.

Министерство призывает общественность к согласованным усилиям по борьбе с преступлениями и призывает представителей общественности сообщать соответствующую информацию.