Новосибирск, 9 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ф., экс-руководителя управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александры А. и бизнесмена Дмитрия К. направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции города Кемерово. Об этом сообщил Центральный районный суд Новосибирска.

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Напомним, экс-прокурора Новосибирска подозревают в превышении должностных полномочий. Александре А. и Дмитрию К. предъявлены обвинения за «заведомо ложный донос».

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По делу проходят ещё два человека, которых обвиняют в «заведомо ложных показаниях».

В Центральном районном суде Новосибирска уточнили, что на изменении территориальной подсудности настаивали сам Денис Ф. и его адвокат.

Постановление пока не вступило в законную силу.