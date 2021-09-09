Пекин, 9 сентября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Китай пообещал принять строгие меры против нерегламентированных занятий вне кампуса университета по учебным предметам, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

H. Grobe Китайские дети. Фото 1982 года

Нелицензированные учреждения и частные лица, предлагающие услуги репетиторства по предметам учебной программы, такие как бытовые услуги и консультации, будут подвержены расследованию и наказанию в соответствии с соответствующим законодательством и нормативными актами, согласно циркуляру, выпущенному Министерством образования КНР.

В документе также разъясняются другие виды нарушений в деятельности по преподаванию предметов вне кампуса, в том числе нарушения правил о том, кто может предоставлять такие услуги и когда, а также где и как такие услуги могут предоставляться. В циркуляре говорится, что учителям начальных и средних школ запрещено получать плату за проведение дополнительных уроков.

Документ запрещает проведение занятий по предметам учебной программы под видом летних лагерей или обучения искусству, спорту, науке и технике, добавляя, что автономные учреждения не могут предоставлять такие услуги через онлайн-каналы, включая прямую трансляцию и онлайн-конференции.