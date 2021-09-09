Пекин, 9 сентября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. 28-я Пекинская международная книжная ярмарка пройдет с 14 по 18 сентября, и в ней примут участие экспоненты из 105 стран и регионов мира, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Книжные полки

57 стран и регионов-участниц являются частью инициативы «Пояса и пути», сказал организатор, добавив, что на книжной ярмарке будет представлено около 300 000 видов книг. С Пакистаном в качестве Почетной страны мероприятие этого года станет первой крупной международной книжной ярмаркой, проводимой онлайн и оффлайн во время пандемии COVID-19.

Мероприятие совместно организовано Национальным управлением печати и публикаций, Министерством науки и техники КНР, муниципальным правительством Пекина, Ассоциацией издателей Китая и Китайской ассоциацией писателей. В это же время состоится 19-й Пекинский международный книжный фестиваль.