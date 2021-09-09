Магадан, 9 сентября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Магадане осуждены двое бывших полицейских, признанных виновными в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Deita.ru Осужден

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Осужденные являлись сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступления и противодействию коррупции ОМВД в Магадане.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности регионального Управления внутренних дел.

В ходе следствия и суда установлено, что в 2018 году один из фигурантов за не проведение действий, входящих в круг его должностных обязанностей, получил взятку в сумме 2 млн 300 тыс. рублей от предпринимателя, коммерческая деятельность которого связана с грузовыми перевозками.

В 2018—2019 годах полицейские, осуществляя оперативное сопровождение расследования уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от одного из свидетелей в качестве взятки автомобиль Лексус LX 470, незаконно уничтожив взамен часть изъятых по делу документов.

Кроме того, осужденные намеривались получить взятку в 5 млн рублей от одного из фигурантов уголовного дела, пообещав вернуть ему ранее изъятые договоры займа на сумму более 9 млн рублей. Оперативники передали посреднику в получении взятки документы, однако получить деньги за это не смогли, поскольку посредник был задержан.

Магаданский городской суд приговорил одного из подсудимых к лишению свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, к штрафу в 5 млн рублей, второму назначен срок лишения свободы 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2 млн 400 тыс. рублей. Оба осужденных лишены специальных званий сотрудников полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии вынесен приговор за взятки в отношении двоих бывших полицейских, которые занимали должности инспекторов ГИБДД.