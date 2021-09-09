Пекин, 9 сентября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Число учителей в Китае достигло 17,93 млн, увеличившись на 609 400 человек, или на 3,52% по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют статистические данные Министерства образования КНР, передает 8 сентября агентство Синьхуа.

Цитата из х/ф «Первый учитель». Реж. Андрей Кончаловский. 1965. СССР Казахский учитель

Из всех подкатегорий наиболее заметный рост наблюдался среди учителей специального образования, которых стало на 6,11% больше, чем в 2020 году, сообщило министерство на пресс-конференции. По данным министерства, число воспитателей детских садов и преподавателей высших учебных заведений выросло на 5,44% и 5,34% соответственно.

В 2021 году в общей сложности 1,9 млн человек в стране получили сертификаты об обучении, добавили в министерстве.