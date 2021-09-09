Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Охотоведы и сотрудники Росгвардии на Камчатке 8 сентября были вынуждены отстрелить медведицу с медвежонком, которые гуляли в черте города Елизово. Животные проявляли агрессивное поведение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Елизовского района.

Цитата из к/ф «Медведи Камчатки. Начало жизни» реж Владислав Гришин, Ирина Журавлева. 2018. Россия Медведи

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Утром 9 сентября в ЕДДС поступило сообщение ещё о паре медведей, которых местные жители заметили на улице Промышленной в посёлке Нагорном. Охотоведы выехали на место.

«Районная администрации призывает жителей соблюдать предельную осторожность, следить за местоположением детей, воздержаться выходить на улицу в вечернее время, особенно в одиночку», — обратились власти к города к жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, на автомобильной трассе в Баргузинском районе Бурятии, вблизи села Максимиха, сбили медведя. Фотография сбитого насмерть животного появилась в группе «Весь Улан-Удэ» в инстаграме.