Пекин, 9 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Правительство Китая обнародовало 8 сентября план зеленого развития сельскохозяйственного сектора страны на ближайшие пять лет, сообщает агентство Синьхуа.

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План, совместно изданный шестью департаментами, включая Министерство сельского хозяйства и по делам сельских районов КНР, определил охрану ресурсов, борьбу с загрязнением, восстановление сельскохозяйственной экологии и развитие низкоуглеродистой сельскохозяйственной производственной цепочки в качестве ключевых задач на 14-ю Пятилетку (2021−2025).

В плане установлены количественные цели для сельскохозяйственного сектора, которые должны быть достигнуты к 2025 году, в том числе достижение общего показателя прохождения регулярных испытаний сельскохозяйственной продукции на качество и безопасность на уровне более 98%.