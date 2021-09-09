Ростов-на-Дону, 9 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Новый вирус, вызывающий у человека лихорадку, обнаружили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Ростовской области. Об этом 9 сентября сообщило издание «Известия».

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Отмечается, что неизвестный ранее вирус, близкородственен к вирусу Jingmen tick virus (JMTV), который был обнаружен китайскими учёными в 2014 году в слюнных железах различных видов клещей, собранных с собак и коров. Новый вирус был обнаружен случайно, при обследовании пациентов, поступивших в медучреждения Ростовской области с диагнозом «Крымской-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ)», это заболевание передаётся через укусы клещей.

У четырёх из 20 пациентов при обследовании была выявлена была обнаружена РНК JMTV. При более детальном обследовании было установлено, что вирус отличается от известных образцов вируса JMTV, поэтому специалисты решили присвоить новому вирусу имя Manych, в честь реки Маныч, левого притока Дона, она находится в Калмыкии, Ставропольском крае и Ростовской области.

Учёные сделали вывод, что новый вирус передаётся через укусы клещей, и совместно с вирусом ККГЛ может вызывать вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки. Все пациенты, у которых был обнаружен JMTV Manych, были доставлены в больницы с симптомами, характерными для геморрагической лихорадки: температурой 39 градусов и ознобом. Все заболевшие выздоровели после применения протокола лечения ККГЛ.

Специалисты пришли к выводу, что на сегодняшний день угрозы распространения вируса JMTV Manych нет, но не исключено появление новых штаммов. Угроза была бы более явной, если бы вирус переносился не только клещами, но и другими кровососущими насекомыми, однако предпосылок к этому нет.

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