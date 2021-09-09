Пермь, 9 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. В гимназии № 6 Перми несколько классов закрыли на карантин, школьников перевели на дистанционное обучение, сообщают СМИ.

В школе

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По официальным данным, заболевание выявили у пяти учеников. Оснований для закрытия всего образовательного учреждения нет.

В мэрии подчеркнули, что администрация школы и муниципальный департамент образования выполняют все предписания и нормы, необходимые в данной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 сентября в Прикамье торжественный линейки в честь нового учебного года прошли в очном формате. На них присутствовали только выпускники и первоклассники. Для остальных школьников проводились классные часы в кабинетах.