В Перми из-за вспышки COVID-19 несколько классов закрыли на карантин
Пермь, 9 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. В гимназии № 6 Перми несколько классов закрыли на карантин, школьников перевели на дистанционное обучение, сообщают СМИ.
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По официальным данным, заболевание выявили у пяти учеников. Оснований для закрытия всего образовательного учреждения нет.
В мэрии подчеркнули, что администрация школы и муниципальный департамент образования выполняют все предписания и нормы, необходимые в данной ситуации.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 сентября в Прикамье торжественный линейки в честь нового учебного года прошли в очном формате. На них присутствовали только выпускники и первоклассники. Для остальных школьников проводились классные часы в кабинетах.