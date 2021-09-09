Биробиджан, 9 сентября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Скоропостижная гибель Евгения Зиничева — невосполнимая утрата для страны, считает глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. Он и члены правительства ЕАО выразили соболезнования родным и близким главы МЧС России, сообщает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

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«Чуть больше месяца назад Евгений Николаевич находился с рабочим визитом в Еврейской автономной области. Министр МЧС проявил личное участие к ситуации с паводком в селе Ленинское. Он был истинным офицером и до последнего момента исполнял свой долг, спасая человеческую жизнь. Скоропостижная гибель Евгения Николаевича Зиничева — невосполнимая утрата для страны», — отметил губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет во время арктических учений в Норильске 8 сентября.