Париж, 9 сентября, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Планы по восстановлению экономики Франции находятся под угрозой срыва из-за нехватки рабочей силы в ряде отраслей, сообщает газета Le Figaro.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Экономика Франции

По ее данным, во Франции, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, в ряде отраслей экономики продолжают создаваться рабочие места. Однако в других сферах предприятия не могут найти необходимых работников. В связи с этим возможность восстановления экономики Франции может оказаться под угрозой.

Газета указывает, что сейчас в республике числится около шести миллионов безработных. При этом в некоторых отраслях экономики наблюдается нехватка работников на один миллион рабочих мест. Уточнятся, что это может быть связано с дефицитом высококвалифицированных кадров во Франции, так как большинство безработных обладают низкой квалификацией.