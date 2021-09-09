Якутск, 9 сентября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В Якутии сохраняется режим ЧС по лесным пожарам. Количество возгораний за сутки возросло на 8 до 39, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-центре МЧС республики.

BLM Лесной пожар

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В том числе продолжают гореть леса в 10 километрах от трёх населённых пунктов в Чурапчинском, Верхневилюйском и Амгинском районах. Борются с огнём 261 человек и 45 единиц техники. Основная часть сил направлена на шесть лесных пожаров в Усть-Майском районе. За сутки в Якутии потушены четыре очага общей площадью 1,6 тыс. га.

«Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — заверил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уменьшают количество человек, задействованных в борьбе с огнём лесных пожаров. 6 сентября из республики уехали 99 лесопожарных федерального резерва.