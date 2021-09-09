Анадырь, 9 сентября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования родным и близким погибших 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева и режиссера Александра Мельника.

Mchs.gov.ru Глава МЧС России Евгений Зиничев в Норильске

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«Трагически погибли глава МЧС Евгений Зиничев и талантливый режиссёр Александр Мельник. Для всех нас это большая утрата. Ушли люди дела, преданные своей профессии, чести и долгу.

Соболезную родным и близким Евгения Николаевича и Александра Владимировича», — написал на своей странице в соцсетях Роман Копин.

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Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил глубокие соболезнования родным и близким министра по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью 8 сентября.