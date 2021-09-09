Вашингтон, 9 сентября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Второй сезон сериала «Видеть» стал самым популярным драматическим шоу онлайн-кинотеатра Apple TV Plus. Об этом 9 сентября сообщил портал Deadline.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

Apple не раскрывает подробную информацию о рейтингах телепроектов, однако, по имеющимся данным, за две недели после премьеры второй сезон «Видеть» посмотрели на 30% больше зрителей, чем первый за аналогичный период. Эксперты отмечают, что вскоре шоу, скорее всего, потеряет место лидера в рейтинге Apple TV Plus, поскольку 17 сентября 2021 года состоится премьера второго сезона сериала «Утреннее шоу», который ранее был удостоен премии «Эмми».

Напомним, главную роль в сериале «Видеть» исполняет Джейсон Момоа, во втором сезоне к проекту присоединился актёр Дэвид Батиста. Действие сериала происходит в постапокалиптическом мире, где почти все представители человечества потеряли зрение.