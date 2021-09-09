Удачный, Якутия, 9 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Аэропорт «Полярный» в городе Удачный включён в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Старт работ по его реконструкции запланирован на 2022 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в оперативном штабе Якутии.

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Завершить первый этап ремонта аэропорта планируется в 2024 году. За два года будут реконструированы взлётно-посадочная полоса, светосигнальное оборудование, объекты энергообеспечения. Стоить эти работы будут 2,8 млрд рублей, деньги выделят из федерального бюджета.

Транспортная инфраструктура «Полярного» также будет обновлена, так как не соответствует требованиям, предъявляемым к обслуживанию маломобильных групп населения. Помимо этого запланировано строительство автодороги и реконструкция электрической котельной.

Как сообщало ИА REGNUM, на VI Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжить развивать сеть малых аэродромов и посадочных полос на Дальнем Востоке. Он также попросил правительство РФ по возможности избавить малые аэропорты от избыточных требований в работе — но не в ущерб безопасности.