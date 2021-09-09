Хабаровск, 9 сентября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В Хабаровске признаны аварийными 390 домов, в ближайшее время этот перечень пополнят ещё 304 дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе городской мэрии.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил завершить региональную программу по расселению ветхого жилья до конца 2022 года. Глава края договорился о выделении дополнительного финансирования на строительство новых многоквартирных домов из Фонда реформирования ЖКХ.

Итогом выполнения четырех этапов реализации программы станет расселение 1774 человек. В настоящее время расселено 373 жителя, на стадии получения жилья — ещё 44 хабаровчанина.

«На сегодняшний день приобретено 179 квартир. Жителям предоставляется жилье из расчета «квадрат в квадрат». У собственника есть выбор — он может либо получить жилье, либо денежное возмещение за него, размер которого осуществляется независимым оценщиком», — рассказала начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Верещагина.

Правительством Хабаровского края для реализации адресной программы было передано в муниципальную собственность города 50 однокомнатных квартир по улице Аэродромной.

В 2022 году, в рамках реализации четвертого этапа программы, 916 человек планируется расселить в новые дома, для 177 человек благоустроенные квартиры купят.

Как сообщало ИА REGNUM, ускоренная реализация региональной программы предусматривает в период 2022—2023 годов расселение из аварийного жилого фонда 3425 человек на территории семи муниципальных образований Новосибирской области: городов Новосибирска, Искитима, Татарска, Куйбышева, Болотное, Барышевского и Ташаринского сельсоветов.