Новосибирск, 9 сентября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 31 августа по 6 сентября 2021 годазафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — на 0,1%. При этом на дизельное топливо цена снизилась — на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,15 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,15 до 49,95, марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50, дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 руб. за 1 литр», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин марокАИ-92, АИ-95и дизельное топливо не менялись, повышение наблюдалось на бензин маркиАИ-98 — на 0,2%.