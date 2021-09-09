Токио, 9 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Мощный тайфун «Чансу» приближается к берегам японской префектуры Окинава, сообщает главное метеорологическое агентство Японии.

NASA Тайфун

По данным специалистов, в настоящее время тайфун находится к востоку от Филиппин. Он двигается на запад-северо-запад со скоростью 20 км/ч. Ожидается, что тайфун принесет на Окинаву сильный ветер и обильные осадки.

В связи с угрозой тайфуна метеорологи предупреждают о возможных потопах или оползнях. Жителей префектуры призвали воздержаться от выходов в море, а также соблюдать все необходимые меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа селевой поток снес жилой дом. В результате происшествия пострадали пять человек.