Благовещенск, 9 сентября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что высоко ценит помощь трагически погибшего 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева в сложных ситуациях. Соболезнования родным и близким погибшего он выразил в своей странице в Instagram.

Https://www.mchs.gov.ru/ Евгений Зиничев

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«Евгений Николаевич погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Очень жаль, что такие самоотверженные люди уходят так рано», — написал Василий Орлов.

Он подчеркнул, что Евгений Зиничев неоднократно бывал в Амурской области в самые тяжёлые для неё времена, когда были чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и наводнениями, в том числе и в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября. Ему было 55 лет.