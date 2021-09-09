Самоотверженные люди уходят так рано — глава Приамурья о гибели Зиничева
Благовещенск, 9 сентября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что высоко ценит помощь трагически погибшего 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева в сложных ситуациях. Соболезнования родным и близким погибшего он выразил в своей странице в Instagram.
Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»
Читайте также: Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях: биография
Он подчеркнул, что Евгений Зиничев неоднократно бывал в Амурской области в самые тяжёлые для неё времена, когда были чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и наводнениями, в том числе и в этом году.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября. Ему было 55 лет.