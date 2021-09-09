Роквилл, США, 9 сентября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Bethesda объявила, что обновление Fallout Worlds для онлайн-игры Fallout 76 доступно для загрузки и опубликовала описание к нему. Анонсирующий трейлер компания выложила 8 сентября на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Fallout 76

Размер обновления составил 15 гигабайт для версии игры лончера Bethesda, 16 гигабайт для версии Steam и 23 гигабайта для Microsoft Store. Разработчики отметили, что с релизом Fallout Worlds пустоши совершенно изменились и геймеры получили возможность задавать в них свои правила.

Обновление добавляет в игру уникальные миссии, а также предоставляет игрокам инструменты для создания собственных миров. Fallout Worlds также исправляет критическую ошибку игры, которая проявлялась, когда игроки надевали силовую броню. С полным описанием патча можно ознакомиться на сайте Bethesda.

Напомним, Fallout 76 представляет собой многопользовательскую массовую игру на основе вселенной Fallout. Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный сценарист и геймдизайнер Крис Авеллон предложил Илону Маску приобрести эту франшизу. Авеллон заявил, что в этом случае будет бесплатно работать над проектами по ней.