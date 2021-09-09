Кабул, , 05:00 — REGNUM Около 60−65% территории провинции Панджшер находится под контролем сопротивления в Афганистане. Такое заявление сделал 9 сентября представитель Фронта сопротивления Али Назари телеканалу CNN.

Афганистан

Назари уточнил, что пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесло большие потери в бою с повстанцами в Панджшере. Все стратегические позиции в регионе, по словам Назари, контролируются бойцами сопротивления, которые совершили тактический отход от основной дороги .

Также Назари утверждает, что Панджшер будет полностью очищен от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в провинции Панджшер продолжаются бои между сопротивлением и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за контроль над территорией.

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