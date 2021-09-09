Хабаровск, 9 сентября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. В Хабаровске к завершению подходит подготовка к отопительному сезону — специалисты проверили, как идёт реконструкция тепломагистрали ТМ-31 в районе переулка Промышленного. На участке протяженностью 1,5 км проводится замена старых 700 мм труб на новые — 1020 мм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

СГК Отопительный сезон

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Реконструкция магистрали, которая обеспечивает теплом значительную часть центра города, продолжается четыре года. После завершения работ увеличится пропускная способность трассы и ее надежность.

Завершить реконструкцию планируется до 25 сентября.

В этом году работы проводятся на 7 объектах по магистральным тепловым сетям. По трем объектам работы с трубами завершены, ведётся благоустройство. На ремонт 6,5 км сетей по линии АО «ДГК» выделено около 413 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске отопительный сезон стартовал с окраин. Тепло в квартирах жителей центральных округов появится лишь к концу недели.