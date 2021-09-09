Якутск, 9 сентября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования родным погибшего 8 сентября руководителя МЧС России Евгения Зиничева. Он назвал министра по чрезвычайным ситуациям большим другом Якутии и настоящим патриотом России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе правительства республики.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

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«Только вчера, до начала Арктических учений, я говорил с Евгением Николаевичем. Он сразу же поинтересовался, как у нас обстоят дела с лесными пожарами, очень обрадовался, что их уже мало …», — сказал Айсен Николаев.

От имени всех якутян глава республики принёс искренние соболезнования всем родным и близким Евгения Зиничева.

«Евгений Николаевич был сильным, мужественным, отзывчивым и добрым человеком. Он всегда искренне поддерживал нашу республику. Первым приходил на помощь при паводках и лесных пожарах. Этим летом мы с ним практически ежедневно общались, принимали решения по борьбе с лесными пожарами, очень сблизились… Он сыграл огромную роль в нашей победе в битве за тайгу», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября. Ему было 55 лет.