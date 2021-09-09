Мехико, 9 сентября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, семеро пострадали в результате ДТП на автотрассе, соединяющей столицу Мексики город Мехико с городом Пуэбло. Об этом 9 сентября сообщил телеканал Televisa.

Tysto Авария

По предварительной информации, грузовой автомобиль, перевозивший сахар, протаранил пункт оплаты проезда, в котором находились люди. В числе погибших и пострадавших оказались сотрудники пункта оплаты и бойцы нацгвардии, охранявшие пункт снаружи.

Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжёлое, для эвакуации одного из них был задействован вертолёт санитарной авиации с бригадой медиков на борту.

В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств смертельного ДТП. Согласно обновлённым данным, у грузовика отказала система торможения, после чего водитель потерял управление транспортным средством.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом на севере Мексики, жертвами которого стали 16 человек.