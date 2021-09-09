Зея, Амурская область, 9 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. На новом Зейском мосту в Амурской области установлены первые ванты. Монтаж вантовой системы, которая станет основной частью моста, будет проходить в несколько этапов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Egov-buryatia.ru Строительство моста

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«Паводок прошел через стройку с ущербом, но несмотря на сложную гидрологическую обстановку, работы на объекте не останавливались. Строительство объекта включает возведение мостового сооружения и строительство подъездных путей. Территория, где идёт строительство дорог, частично ещё в воде, поэтому были приняты решения по перераспределению видов работ. На сегодняшний день все силы направлены на правобережную часть и конструктив моста. В целом стройка идёт хорошим темпом», — заверил губернатор области Василий Орлов.

По его словам, вантовая система Зейского моста важна не только как технический, но и как архитектурный элемент. Длина первых вантов достигает 47,5 метров. Общий вес всей вантовой конструкции будет составлять более 52 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный мост через реку Зея работает с превышением проектной нагрузки в шесть раз, а с вводом в эксплуатацию нового международного моста в Китай нагрузка на него возрастёт ещё. Этим вызвана необходимость строительства нового Зейского моста.