Якутск, 9 сентября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. За сутки заразились коронавирусом 154 жителя Якутии (днём ранее — 148). Число инфицированных растёт — ранее в среднем фиксировалось 142−144 новых случаев заражения COVID-19 в день. Выше всего уровень заболеваемости в Якутске: за сутки — 91 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в оперативном штабе республики.

Коронавирус

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По словам заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной, в Хангаласском, Вилюйской, Верхневилюйском, Сунтарском и Нюрбинском районах факты выявления заболевших коронавирусом увеличиваются. От COVID-19 продолжают гибнуть люди. Скончались от инфекции за сутки шесть человек.

«Врачи принимают все меры, чтобы сохранить жизни пациентов. Основная часть госпитализированных в больницы — это те, кто не вакцинировался», — отметила Ольга Балабкина.

Всего за время пандемии в Якутии заболели COVID-19 50 208 человек, погибли — 1086.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус распространился почти по всей Якутии и попал даже в труднодоступные поселения. Обстановка по COVID-19 в республике напряжённая.