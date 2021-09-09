Вашингтон, 9 сентября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Американские граждане и сотни граждан других стран не могут вылететь из северного афганского города Мазари-Шарифа, так как проблемы с безопасностью мешают принять эти авиарейсы в США. Об этом 9 сентября сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер в своём Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

Мигер уточнил, что сотни людей, в том числе те, гражданство которых неизвестно спецслужбам США, находятся на борту самолётов, уже готовых к вылету. Эти авиарейсы невозможно принять в американских аэропортах прежде, чем будет сделана необходимая проверка на безопасность.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не имеют никакого отношения к запрету на вылет авиарейсов из Афганистана и часть самолётов всё-таки вывозят людей из страны. Псаки заверила, что американские дипломаты поддерживают связь со всеми соотечественниками, которые пытаются вылететь из Афганистана чартерными рейсами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что чартеры из Афганистан организуют частные лица и некоммерческие организации которым небезразлична судьба сограждан и ими руководит исключительно «желание помочь людям».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден назначил ответственного за расселение беженцев из Афганистана.