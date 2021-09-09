Пекин, 9 сентября, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Государственный штаб Китая по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи призвал внимательно следить за двумя приближающимися тайфунами в южных и юго-восточных регионах страны, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

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Штаб-квартира направила уведомление в Хайнань, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси и Чжэцзян о мерах противодействия надвигающимся тропическим штормам «Консон» и «Чанту». «Консон» стал уже 13-м тайфуном в Китае за год. Порывы ветра его достигают 25 метров в секунду. По прогнозам, он доберется до суши или пройдет мимо юго-восточного побережья Хайнаня 13 сентября, в то время как 14-й тайфун «Чанту» с порывами ветра до 58 метров в секунду в центре, как ожидается, приблизится к юго-восточному побережью Тайваня уже 9 сентября.

Ожидается, что сильные дожди обрушатся на морские районы и прибрежные районы южного и юго-восточного Китая. Власти также предупредили о возможных бедствиях, включая наводнения, оползни и подтопление городов, вызванные тайфунами в соответствующих частях страны, настоятельно призвав активизировать усилия по предотвращению стихийных бедствий.