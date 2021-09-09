Вашингтон, 9 сентября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Глава минобороны США Ллойд Остин отложил ранее запланированную поездку в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба Пентагона.

(сс)Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

В ведомстве подчеркнули, что перенос визита не неопределенный срок связан с изменением графика шефа Пентагона. Предполагается, что новая дата поездки будет назначена, когда Остин сможет скорректировать свое расписание.

Ранее Ллойд Остин направился на Ближний Восток для обсуждения ситуации в Афганистане. Он уже совершил визиты в Катар, Кувейт и Бахрейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне назвали цель визита главы ведомства Остина на Ближний Восток. Предполагалось, что делегация США обсудит ситуацию в Афганистане.