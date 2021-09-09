Пекин, 9 сентября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Центральные банки Китая и Индонезии запустили 6 сентября рамки сотрудничества для содействия использованию местных валют для урегулирования двусторонней торговли и прямых инвестиций между двумя странами, сообщает агентство Синьхуа.

David290 Народный банк Китая

Объявление было сделано в рамках заявлений, опубликованных Народным банком Китая и Банком Индонезии (BI) 6 сентября. Создание этой структуры знаменует собой ключевую веху в укреплении двустороннего финансового сотрудничества между двумя банками. Это соответствует меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими 30 сентября 2020 года, говорится в объявлении.

Ожидается, что этот шаг будет способствовать установлению прямых котировок между китайским юанем и индонезийской рупией, а также расширению использования местных валют для облегчения торговли и прямых инвестиций в двух странах, говорится в заявлении.