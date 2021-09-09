Пекин, 9 сентября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Китай выступил против попыток государственного переворота с целью захвата власти в Гвинее и призвал к немедленному освобождению президента страны Альфы Конде, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР 6 сентября, передает агентство Синьхуа.

Эжен Делакруа. Негр в тюрбане. 1826

«Мы внимательно следим за ситуацией в Гвинее. Мы приняли к сведению соответствующие заявления Африканского союза (АС) и Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут проявлять спокойствие и сдержанность, учитывать основополагающие интересы нации и народа, решить соответствующий вопрос путем диалога и консультаций и обеспечить мир и стабильность в Гвинее», — заявил пресс-секретарь Ван Вэньбинь во время очередной пресс-конференции.

Напомним, что 5 сентября в Гвинее произошел военный переворот, устроенный вооруженными силами страны. Был свергнут первый президент страны Альфа Конде. До него в стране существовала автократия.