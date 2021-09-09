Пекин, 9 сентября, 2021, 04:05 — ИА Регнум. В общей сложности 66 избранных компаний, представленных в «Новом третьем совете директоров» Китая или Национальной фондовой бирже и котировках (NEEQ), показали рост совокупной чистой прибыли на уровне 37,28% в годовом исчислении в первом полугодии, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

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Их совокупная прибыль достигла отметки 2,99 млрд юаней (около $463,3 млн) за указанный период. Их выручка от бизнеса составила 26,16 млрд юаней, увеличившись на 34,61%в годовом исчислении. За первые шесть месяцев фирмы потратили в общей сложности 1,17 млрд юаней на исследования и разработки, что на 52,18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай запустил «Новый третий совет директоров» в 2013 году, чтобы облегчить финансирование китайских компаний, не включенных в листинг, позволяя им обмениваться акциями и привлекать средства на платформе.

Позиционируясь как стратегическое место для рынка капитала для обслуживания малых и средних предприятий с момента своего дебюта, «Новый третий совет» предложил финансовые услуги 13 000 компаниям. В рамках усилий по углублению реформ, совет объявил о решении создать Пекинскую фондовую биржу.