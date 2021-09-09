Мехико, 9 сентября, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Статую первооткрывателя Христофора Колумба, ранее стоявшую в мексиканской столице Мехико, заменят на скульптуру, посвященную коренному населению, сообщает Artnews.

Христофор Колумб

Издание указывает, что монумент Колумбу неоднократно подвергался актам вандализма за его роль в колонизации Америки. Статую демонтировали в октябре 2020 года. Позднее стало известно, что на месте памятника Колумбу установят статую, посвященную известным жительницам Мексики.

Предполагается, что новый монумент возведут к 12 октября. В США в этот день отмечается День Колумба, а в Мексике в этот день отмечается День расы.