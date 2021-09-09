Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. В министерство природных ресурсов и экологии Камчатки от Усть-Камчатской ассоциации по охране водных биологических ресурсов поступило сообщение о том, что инспектор управления государственного охотничьего надзора занимался незаконной ловлей лососевых рыб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в краевом правительстве.

Лосось

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Специальная комиссия проводит служебную проверку.

«Информация направлена в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений. В случае, если поступившая информация подтвердится, данный сотрудник может быть уволен в связи с утратой доверия», — пояснил министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на берегу реки Лазовая в Макаровском районе «Эковахта Сахалина» обнаружила огромные могильники горбуши. Общественники уверены, что потрошенную рыбу выбросили браконьеры, об этом на своей странице в Instagram 3 сентября написал Дмитрий Лисицын.