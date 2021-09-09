Москва, 9 сентября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Эксперты по недвижимости отмечают рекордный рост стоимости жилья в курортных городах на юге России. По данным риэлторов, за год цены увеличились более чем в два раза.

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Из комментария управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, который приводит РИА Новости, следует, что наибольший рост в августе (от года к году) на первичном рынке показали Туапсе (132 тыс. рублей квадратный метр), Новороссийск (135 тыс.), Краснодар (110 тыс.), Сочи (271 тыс.) и другие города. Во всех случаях прирост к стоимости составил более 100% за год.

В свою очередь руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов отметил, что, несмотря на стремительный рост цен, доходность от вложений в недвижимость снижается. Он объяснил это тем, что приобретённое жильё сдают в аренду, но ставки по ней не растут.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в отдельных регионах России зафиксировали снижение цен на жилье.