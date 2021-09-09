Хабаровск, 9 сентября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет газификация затронет практически все районы Хабаровска — голубым топливом обеспечат почти 2 тыс. домовладений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе городской мэрии.

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На 2021−2025 годы запланированы мероприятия по строительству сетей газораспределения для газификации частных домов района ОАО «Дальхимфарм» (842 дома) и в границах улиц Салтыкова — Щедрина — Тихоокеанской — Правобережной (1050 домов).

Сформирован план-график догазификации. В него попали 1078 индивидуальных домовладений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на подведение газопровода к земельным участкам потребуется порядка миллиарда рублей.